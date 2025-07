Torcedores do Santos protestam na Vila após derrota, e Neymar discute com fã

A torcida do Santos mostrou sua insatisfação após a derrota de 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Após o apito final, alvinegros protestaram nas arquibancadas.

"Não é mole, não, tem que honrar a camisa do Peixão", cantou os fãs na saída dos jogadores de campo.

O presidente Marcelo Teixeira também foi alvo. "Marcelo Teixeira, vai tomar no c*" e "Marcelo, com esse time você esta de brincadeira" foram as músicas entoadas no estádio.

O meia-atacante Neymar ainda chegou a discutir com um torcedor na arquibancada. Ele conversou com o fã por cerca de um minuto, até ser retirado pelo goleiro João Paulo.

Neymar brigando com torcedor depois da vergonha de hoje pic.twitter.com/7mLp2k9uEq ? é o VM (@_muri41) July 24, 2025

Com a derrota, o Alvinegro Praiano desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. O time está em 17º lugar, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4. Os cariocas, porém, têm um jogo a menos.

O Santos volta a campo no sábado, quando visita o Sport, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).