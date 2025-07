Torcedores do Corinthians 'enterram' ex-presidentes em protesto no Parque São Jorge

Torcedores uniformizados e comuns do Corinthians se uniram para um protesto contra as administrações recentes e o momento político conturbado do clube na noite desta quinta-feira, em frente ao Parque São Jorge, sede social do Timão.

Cerca de 2.500 a 3.000 pessoas marcaram presença na reivindicação. As cobranças foram direcionadas a ex-presidentes do Corinthians, além de atuais conselheiros. Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves, Andrés Sanchez, Mario Gobbi e Roberto de Andrade foram os principais alvos dos torcedores.

Os corintianos estenderam várias faixas com dizeres do tipo: "Fora, ratazanas", "Vamos debater a reforma do estatuto", "Augusto, traidor da torcida corintiana", "Conselheiros: exerçam as suas funções", "Quem traiu o Corinthians vai pagar", "Dirigentes e ex-dirigentes: vocês acabaram com o Corinthians", "Corinthians livre de parasitas", "Cumpram as suas funções ou assumam a responsabilidade pela desordem" e "Nosso Corinthians não é dos cartolas".

Houve também um 'enterro simbólico' de Augusto, Duilio, Andrés, Mario Gobbi e Roberto de Andrade. Líderes das organizadas 'chamaram' um por um, citando nome completo, dia do nascimento e data do funeral, e levaram ao portão principal do Parque São Jorge manequins e caixões com os rostos dos dirigentes. Ao fundo, foi reproduzida uma marcha fúnebre.

Uma coroa de flores, que carregava a mensagem "descanse no inferno, Renovação e Transparência", também foi exposta. O grupo político reúne alguns dos nomes cobrados pela torcida no protesto, como Andrés, Duilio, André Negão, entre outros. Até mesmo uma cópia da caixa de Tadalafila, remédio para o tratamento da disfunção erétil, foi levada ao protesto.

Em pronunciamento, Alexandre Domênico, o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, reforçou a necessidade do Corinthians reformar seu estatuto e mandou um recado ao presidente interino do clube, Osmar Stabile.

"Enterramos de maneira simbólica, mas esperamos que seja oficial. Vamos para cima. Alô, Tuma! O corintiano quer debater a reforma do estatuto. Precisamos de notícia boa. Estamos pedindo muito? Sr. Osmar Stabile, não vamos pegar pesado em cima de você hoje, você tem que provar que é capaz. Não acreditamos em você. Jamais ninguém vai nos derrubar, vamos se unir. Nossa ideia é exterminar esses caras que acabaram com a nossa história. Esse é o primeiro de muitos protestos. Vamos incomodar esses caras. Não podemos perder essa guerra, não vamos abaixar a cabeça, custe o que custar. Ninguém tem rabo preso e vamos defender o Corinthians até o fim das nossas vidas", exclamou.

Os cânticos foram de pedidos da expulsão de Andrés Sanchez a ofensas contra Duilio e Augusto Melo. Nem mesmo o elenco foi poupado.

"Acabou a paz, mexer com o Coringão é mexer com o satanás", "Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo", "Corinthians é do povo e não de empresário", "Bando de ratazana, vai pra casa do c...", "Duilio, seu broxa, queremos a expulsão do Andrés e sua corja", "Ô conselheiro, presta atenção, reforma do estatuto é a sua obrigação", "Falou, Augusto. Vai se f... O Coringão não precisa de você" e "Fora, Augusto Melo ladrão" foram alguns dos protestos entoados pela torcida.

"Esses caras [jogadores] não podem passar batidos. A gente sabe que tem salários atrasados, mas eles têm que representar a gente. A cobrança vai chegar daquele modelo que vocês sabem. Estamos de olho em todo mundo, tem que jogar com vontade de vencer, esses caras estão tirando com nossa cara", disse Alê.

O movimento foi organizado pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, mas contou com a presença de várias outras uniformizadas, como Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, etc. A Gaviões convocou os torcedores a reivindicarem no último sábado, logo após a derrota para o São Paulo. Até mesmo Vinicius Cascone, ex-diretor jurídico na gestão Augusto Melo, foi flagrado pela reportagem da Gazeta Esportiva local.

Nos últimos dias, ex-dirigentes do Timão tiveram seus nomes envolvidos em uma série de polêmicas. Andrés Sanchez, por exemplo, admitiu que usou o cartão corporativo do clube de maneira indevida para o pagamento de despesas pessoais no fim de seu último mandato, em 2020, no Rio Grande do Norte.

Dias após a revelação dos gastos, ele ressarciu o Corinthians com juros e correção monetária. O ex-presidente, no entanto, responderá a um processo disciplinar na Comissão de Ética e Disciplina do clube. Os torcedores pedem punições e até a expulsão de Andrés.

Houve, também, uma acusação de supostos gastos pessoais durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. As despesas, contudo, não estão necessariamente ligadas ao ex-presidente. Ele não reconhece as faturas e registrou uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade/Dope), solicitando a inclusão desta no inquérito policial já em andamento, que denuncia a circulação de documentos falsos e manipulados.

Augusto Melo, por fim, tornou-se réu no caso VaideBet. A juíza acatou a decisão do Ministério Público após o indiciamento da Polícia Civil e iniciou um processo penal contra o mandatário alvinegro pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa, fruto da investigação do contrato assinado pelo Corinthians com a casa de apostas VaideBet.

Em meio ao cenário tumultuado, a diretoria presidida por Osmar Stabile atua de forma interina pelo menos por mais algumas semanas. O Conselho Deliberativo do Corinthians marcou para o dia 9 de agosto, das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge, a Assembleia Geral dos sócios que decidirá o futuro de Augusto Melo.

Os associados irão votar para ratificar ou não a decisão tomada pelo CD no último dia 26 de maio. Caso a maioria vote contra Augusto, ele será definitivamente destituído. Caso contrário, ele retorna à presidência normalmente.