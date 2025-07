Torcedor diz que foi agredido, gastou R$ 1.500 e só pediu raça a Neymar

O torcedor Alex Sander Silva afirma que "apenas pediu raça" antes da forte discussão com Neymar na Vila Belmiro.

Esse foi o segundo entrevero entre o santista e o capitão do time. Contra o Flamengo, o camisa 10 já havia marcado o torcedor de São Miguel Paulista.

Após a derrota de ontem por 2 a 1 para o Internacional, Neymar se dirigiu a Alex, o xingou e até o convidou para continuar a briga "lá fora", nos vestiários.

No jogo contra o Flamengo, estava 0 a 0, antes do gol do Neymar, eu cobrei ele no intervalo mais empenho, garra, vontade, para ele cobrar os outros companheiros. Contra o Flamengo ele foi até mim e discutimos. Ontem ele mandou eu calar a boca, tomar naquele lugar, filho daquilo... Só pedi raça Alex Sander Silva, ao UOL

Dono de uma hamburgueria, Alex tem 50 anos, mora em São Miguel Paulista e calcula um gasto de R$ 1.500 entre ingressos, combustível, pedágio e alimentação para estar no jogo. E promete continuar da mesma forma na arquibancada.

Meu dinheiro não vale nada? Comprei três ingressos, R$ 300 reais cada. Vim de longe. Gastei 60 e poucos reais de pedágio, 200 de gasolina, 100 de estacionamento e 320 reais de lanche. Quase 1.500 reais. Eu vou todos os jogos e não deixarei de cobrar. Estarei no próximo jogo na arquibancada

Alguns torcedores defenderam Neymar. Alex alega ter sido agredido, assim como seu filho e seu sobrinho.

Alguns torcedores me agrediram com xingamentos no estádio, um me deu um tapa no rosto. Outro deu murro que pegou no olho do meu sobrinho que mora nos EUA e veio a passeio, tem 15 anos e é especial. Meu filho de 18 anos também foi agredido

Neymar ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. O capitão geralmente concede entrevistas pós-jogo, mas dessa vez o zagueiro João Basso conversou com a imprensa.