Topuria descarta Tsarukyan da disputa pelo título do UFC; armênio rebate campeão

Embalado por quatro vitórias seguidas e número 2 do ranking, Arman Tsarukyan é um dos nomes mais cotados para o posto de próximo desafiante ao cinturão dos pesos-leves (70 kg) do UFC. Mas se depender do atual campeão da categoria, Ilia Topuria, o wrestler não terá uma chance de disputar o título tão cedo. Direto e reto, 'El Matador', como é conhecido, descartou a possibilidade de aceitar um confronto diante do rival armênio no octógono mais famoso do mundo.

Em entrevista ao portal 'Nelk Boys', na plataforma de streaming 'Kick', Topuria relembrou o recente episódio protagonizado por Tsarukyan. Em janeiro desta temporada, no UFC 311, Arman saiu da disputa de título contra Islam Makhachev no dia da pesagem do evento, abrindo espaço para Renato 'Moicano', à época, competir pelo cinturão contra o então campeão russo. Na ocasião, o armênio alegou que uma lesão nas costas o impediria de entrar em ação em plenas condições.

Como não poderia deixar de ser, a conduta de Arman não pegou bem - sobretudo nos bastidores do show, entre a alta cúpula do UFC. Segundo Ilia, este tipo de incerteza em um confronto desta magnitude vetaria Tsarukyan de enfrentá-lo enquanto estiver no posto de campeão até 70 kg. Bem ao seu estilo, provocativo, Topuria foi além e questionou a relevância do possível adversário na companhia.

"Primeiramente, quem se importa com ele? (Arman). Ele é esquisito, cara. (Saiu da luta) sem motivo. Quando você coloca tanto esforço no jogo e tem um cara na sua frente que talvez possa sair da luta, não é algo bom para nós, não mesmo. 'Ah, minhas costas!'. Irmão, não me importo. Eles (UFC) vão dar uma luta para ele antes do 'title shot' porque não tem como - eu sou o campeão mundial. Eu nunca vou dar uma chance para ele lutar pelo título. Se fosse o caso, eu diria: 'Tomem meu cinturão, não farei isso'", frisou Topuria.

Armênio rebate com alfinetada

Não demorou muito para que o 'veto' de Topuria chegasse até o nome citado. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Tsarukyan reagiu à declaração do campeão com uma alfinetada. Na visão do wrestler armênio, Ilia já estaria criando uma espécie de impeditivo para evitar uma provável ameaça ao seu reinado nos pesos-leves.

"Imagina se autointitular um campeão, mas já estar procurando por uma desculpa. Você pode abdicar (do cinturão), ou eu vou tomá-lo. De um jeito ou de outro, será meu", projetou Arman, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Caso tenha seu desejo atendido e consiga vetar, mesmo que momentaneamente, Tsarukyan da concorrência pelo título, Topuria reduziria suas opções de oponentes. Além do armênio, o campeão tem no radar outras duas opções fortes para o posto: Justin Gaethje e Paddy Pimblett. Agora resta saber por qual caminho a empresa seguirá para manter a categoria pulsante.

Imagine calling yourself a champion, but you're already looking for a way out. You can vacate it, or I'll take it. Either way, it's mine. https://t.co/37ioTAt2vk

- Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) July 24, 2025

