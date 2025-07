Tiago Volpi lamenta chances perdidas pelo Grêmio em eliminação e mira recuperação no Brasileiro

O Grêmio está fora da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, na Arena, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima e deu adeus à competição nos playoffs. O resultado, combinado à derrota por 2 a 0 no jogo de ida, em Lima, selou a classificação dos peruanos com um placar agregado de 3 a 1. Após a partida, o goleiro Tiago Volpi lamentou a eliminação, destacando que o time produziu, mas não conseguiu transformar as chances em gols.

"Fizemos um gol cedo no começo do segundo tempo, que nos deu essa possibilidade de brigar até o último minuto pelo segundo gol. A bola, infelizmente, hoje não quis entrar mais uma vez. E no final acabamos levando um gol já no desespero. O time já estava mais aberto, nesse ímpeto de tentar o segundo", afirmou Tiago Volpi à Paramount+.

Autor do gol gremista no segundo tempo, Gustavo Martins chegou a reacender a esperança da torcida. Mas, nos acréscimos, Barcos ? ex-atacante do Grêmio ? decretou o empate e a eliminação, com um toque de cavadinha já nos instantes finais. O atacante, em respeito ao clube onde atuou entre 2012 e 2014, optou por não comemorar.

Volpi também reconheceu a frustração de deixar a competição que era vista com bons olhos internamente, mas reforçou o foco no Brasileirão como caminho para voltar à Libertadores.

"A Sul-Americana era uma competição que nos ilusionava para poder ganhar, para poder avançar mais. Não foi possível. Agora não nos resta outra opção, a não ser buscar pelo menos uma vaga na Libertadores", completou.

Fim de jogo: #Grêmio 1×1 Alianza Lima

Voltamos a campo no próximo sábado, diante do Palmeiras, fora de casa, pelo #Brasileirão2025. #GRExALI pic.twitter.com/uvLzywlLje ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 24, 2025

Braithwaite reconhece decepção após festa da torcida na Arena

Além de Tiago Volpi, Braithwaite também falou após a eliminação. O dinamarquês não escondeu a frustração.

"Acredito que fizemos um bom jogo, tivemos oportunidades suficientes para fazer o gol, mas não foi o dia. Estamos todos decepcionados. Sim, só falta o gol. Tivemos suficientes oportunidades para fazer o segundo gol. Queremos ganhar para a torcida. Foi um dia muito especial e muito importante para todos. Tentamos, mas não chegamos com o resultado. Para todos é uma decepção", disse.

O próximo compromisso do Grêmio é neste sábado, às 21h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Alianza Lima encara o Universidad Católica do Equador nas oitavas da Sul-Americana.