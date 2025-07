Thiago Wild perde nas quartas e está eliminado do ATP 250 de Kitzbuhel

Nesta quinta-feira, o brasileiro Thiago Wild perdeu para o holandês Botic Van de Zandschulp, por 2 sets a 0, nas quartas de final, e se despediu do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria. A partida terminou com parciais de 6/7 (2-7) e 2/6.

Com o resultado, Thiago, que havia igualado a sua melhor campanha no torneio da Áustria ao se classificar para as quartas, não conseguiu superar a marca do ano passado. Já o holandês avançou às semifinais e enfrentará o cazaque Alexander Bublik, principal cabeça de chave do torneio e número 30 do mundo.

One step closer to glory ?@Boticvdz will face Bublik for a place in the championship match after defeating Seyboth Wild 7-6(2) 6-2! #GeneraliOpen pic.twitter.com/IxgqIV8btx ? ATP Tour (@atptour) July 24, 2025

O jogo

Em primeiro set marcado por duas quebras para cada lado, Thiago Wild começou bem a partida, ganhou os dois primeiros games e teve a oportunidade de fechar o primeiro set, enquanto vencia por 5 a 4, mas o holandês conseguiu levar o set para o tiebreak, e nele, confirmar o 1 a 0.

No segundo set, Botic conseguiu reverter um 0-40 no terceiro game, mas viu o brasileiro se recuperar e vencer de zero o game seguinte. Mesmo assim, o holandês reconquistou a confiança e não perdeu nenhum outro set, confirmando a vitória em sets diretos.