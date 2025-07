Suspensão de Sean Strickland é prorrogada após invasão de cage no Tuff-N-Uff

A Comissão Atlética de Nevada decidiu, nesta quarta-feira (23), estender a suspensão do ex-campeão do UFC Sean Strickland, que responde por um episódio de agressão ocorrido em junho durante um evento da organização Tuff-N-Uff, em Las Vegas. A punição, inicialmente imposta em 3 de julho, permanece em vigor ao menos até a próxima reunião do órgão, marcada para agosto, quando o caso poderá ser analisado em audiência disciplinar.

O incidente aconteceu no dia 29 de junho, logo após a luta entre Luis Hernandez e Miles Hunsinger. Após vencer por finalização, Hernandez provocou os treinadores do oponente com um gesto conhecido no wrestling profissional. Strickland, que fazia parte do córner de Hunsinger, reagiu invadindo o cage e desferindo dois socos contra o atleta vencedor antes de ser contido pela equipe de segurança. Chris Curtis, também lutador do UFC e integrante da mesma equipe, acompanhou a entrada no octógono.

Por ter atuado como segundo licenciado naquela noite, o norte-americano é formalmente responsabilizado pela agressão e pode ser alvo de sanções adicionais, incluindo uma suspensão mais longa e multa. Enquanto o caso não for resolvido, ele permanece impedido de competir pelo UFC.

Clima amenizado

Apesar da gravidade da conduta, Hernandez afirmou não guardar mágoas e chegou a pedir que nenhuma penalidade fosse imposta aos envolvidos. A audiência que pode definir o desfecho da situação está prevista para ocorrer em agosto. Até lá, Strickland segue afastado do octógono e sem previsão de retorno.

