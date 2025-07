Sub-19 do Palmeiras goleia Stuttgart-ALE na final e conquista título em Cotia

O time sub-19 do Palmeiras conquistou, nesta quinta-feira, a primeira edição da Copa New Balance ao golear o Stuttgart, da Alemanha, por 4 a 1, na final, que aconteceu no CT da base do São Paulo, em Cotia. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Luis Arthur, Thiago e Sorriso, além de um contra.

No torneio, o Palmeiras disputou quatro jogos. Na primeira fase, foram duas vitórias: 6 a 0 sobre Clube Vital e 4 a 1 sobre o São Paulo, além de uma derrota: 4 a 3 para o Stuttgart. Na decisão, as Crias da Academia tiveram a revanche e bateram os alemães.

Este foi o terceiro título do sub-20 do Palmeiras em 2025. Antes, as Crias da Academia venceram a Copa Santiago, ao superarem o Grêmio, e o ICGT Tournament-HOL, ao baterem o Lyngby-DIN.

O sub-20 do Palmeiras esteve em capo na quarta-feira, quando venceu o Fluminense, pro 3 a 2, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Nas quartas, o time terá pela frente o Juventude, em jogo único, com mando do Verdão. O detalhe do jogo será definido pela CBF.

Antes disso, o Palmeiras enfrenta o Jabaquara, neste sábado, às 11 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pelo Campeonato Paulista sub-20.