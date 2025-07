SPFC precisa de reforço ou já tem substituto de Oscar? Comentaristas opinam

O São Paulo não poderá contar com Oscar por pelo menos dois meses. Para substituir o meia, o time deve ir ao mercado ou pode encaixar uma peça do elenco? Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan debateram o tema.

Oscar sofreu fraturas em três vértebras lombares - L1, L2 e L3 - após uma queda no jogo contra o Corinthians, no último domingo (20).

Segundo apurou o UOL, o clube tem como prioridades no mercado um lateral direito, um zagueiro e um meia - que chegaria justamente com a missão de ser uma opção para Oscar.

Arnaldo: São Paulo é impossível de se prever

A resposta é sempre pensando no próximo jogo. Esse time do São Paulo não dá para fazer previsão de duas rodadas, quanto mais do futuro próximo. Para o próximo jogo, eu continuaria com o Alisson [no lugar do Oscar]. Sabe-se lá o que vai acontecer até o jogo contra o Fluminense.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Alisson parece melhor solução

O Alisson entrou no começo do jogo contra o Corinthians e manteve o ritmo dos outros dois do meio-campo. Hoje, eu começaria com o Rodriguinho. A hipótese de Luciano como meia eu descarto totalmente. O que o Crespo pode fazer é mudar o esquema e jogar com três atacantes, por exemplo, com o Ferreirinha, mas não recuando o Luciano para ser o meia. Ele tem que estar perto da área. Assim, ele é muito decisivo.

Renan Teixeira

