SPFC atrás de reforço 'impossível'? Comentaristas avaliam busca no mercado

Um dos objetivos do São Paulo durante a abertura da janela de transferências é contratar um jogador polivalente, que possa atuar como ala-direito e zagueiro. Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan opinaram sobre a busca.

Os comentaristas concordaram que é praticamente impossível o São Paulo achar um jogador com tais características. Eles apontaram que, normalmente, os laterais que conseguem jogar improvisados na zaga têm características mais defensivas.

Arnaldo: Só o Cafu tem essas características

Eu entendo essa tentativa de com uma contratação preencher dois buracos porque tem sido essa a estratégia desde o começo do ano, mas, nesse caso específico é impossível. O São Paulo precisa de um ala mais ofensivo que o Cédric. Esse cara não vai poder jogar como zagueiro porque eu desconheço um cara que seja agudo pelo lado [e defenda]. Só o Cafu era capaz de fazer isso.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Atacante e zagueiro ao mesmo tempo não existe

É difícil você achar um cara que ataque bem e que vire zagueiro. Esse cara não existe, infelizmente. Um cara que é atacante e que é zagueiro, ao mesmo tempo? Não existe. Existe um cara que tem limitação no ataque, que é o caso do Cédric, e pode fazer um zagueiro pela direita na necessidade.

Renan Teixeira

