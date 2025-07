Sosa ganha sequência e dá primeira assistência pelo Palmeiras em três jogos

O atacante Ramón Sosa já "chegou chegando" no Palmeiras. Nesta quarta-feira, o paraguaio fez seu terceiro jogo seguido pela equipe de Abel Ferreira e deu sua primeira assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Ramón Sosa começou no banco de reservas, mas foi acionado aos 34 minutos, quando Felipe Anderson saiu lesionado. O camisa 7 sentiu dores no quadril e teve que ser substituído. Aos 48, o paraguaio cruzou a bola na cabeça de Mauricio, que contou com uma falha de Fábio para empatar o jogo.

Essa foi a terceira partida de Sosa pelo Verdão. Ele foi anunciado pelo clube há 15 dias e ficou à disposição pela primeira fez contra o Mirassol. Já nesta oportunidade, fez sua estreia e atuou por cerca de 15 minutos, também entrando no lugar de Felipe Anderson. Contra o Atlético-MG, mesmo cenário, mas esteve em campo por quase 30 minutos.

Sosa chegou ao Palmeiras sob certa expectativa, já que foi contratado para compor o ataque palmeirense, como jogador de beirada, como Estêvão, que deixou o Palmeiras rumo ao Chelsea, e Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita, procedimento que o deixará fora da temporada. Sosa tem jogado mais pela esquerda, posição em que melhor desempenha.

O jogador, então, tem sido "obrigado" a ter uma rápida adaptação devido à maratona de jogos que o Palmeiras está enfrentando. Inclusive, caso Felipe Anderson tenha algum problema constatado que o deixe de fora do jogo contra o Grêmio, no sábado, Sosa pode surgir como opção para começar jogando.

"O Sosa chegou há uma semana. Não é simples, mete aí que ele joga. Tem que ter tempo. É uma coisa que falo desde o dia que cheguei. Daqui a dois dias temos que jogar mais uma vez. E depois é ter um pouco de sorte. Mas o que que interessa é ganhar, se não ganhar, não querem saber se jogou com sua defesa completa ou não. Ninguém quer saber nada. é resultado", avaliou Abel.

Buscando engatar maior sequência no Palmeiras, Sosa se prepara com o restante do elenco para o jogo contra o Grêmio, pela 17ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.