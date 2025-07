Sem tempo a perder! Pitbull faz campanha por retorno imediato ao UFC: "Posso lutar hoje"

Urgência parece ser a palavra de ordem da vez na cabeça de Patrício Freire. No último sábado (19), em ação pelo UFC 318, em Louisiana (EUA), o brasileiro tirou um 'caminhão das costas' ao vencer pela primeira vez na principal liga de MMA do mundo. O triunfo sobre Dan Ige fez com que 'Pitbull' estreasse no ranking peso-pena (66 kg) da entidade. Agora oficialmente entre os top 15 da categoria, o veterano tem o tempo como seu principal inimigo.

Aos 38 anos de idade e com status de um dos maiores nomes da história do Bellator, Pitbull quer repetir o sucesso também no Ultimate e provar de vez que pertence à elite da modalidade. Para isso, o brasileiro identifica que é necessário acelerar seu processo na liga presidida por Dana White, a fim de encurtar seu caminho até o topo. Atento ao contexto, Patrício tem uma receita simples para ir atrás de suas metas: aumentar sua assiduidade no octógono.

"Agora estou oficialmente no ranking do UFC e pronto para subir mais alto imediatamente. Qualquer pessoa, a qualquer hora. Prazo curto, prazo longo, não importa. Posso lutar hoje contra qualquer um do peso-pena. Especialmente aqueles com ranking acima do meu", frisou o potiguar, em sua conta oficial do 'X' (antigo Twitter).

Coringa em categoria movimentada

Caso realmente esteja disposto a competir múltiplas vezes ao ano e o quanto antes, Pitbull pode se tornar uma espécie de 'coringa' do UFC nos próximos meses. Isso porque o brasileiro pode servir como substituto caso algum imprevisto ocorra em dois confrontos importantes da categoria: Diego Lopes vs Jean Silva, em setembro, e Aljamain Sterling vs Brian Ortega, em agosto. Caso seus serviços não sejam necessários nessas circunstâncias, Patrício vira um trunfo e tanto para reforçar o cotado card do UFC Rio, no dia 11 de outubro.

Agora estou oficialmente no ranking do @UFCBrasil e pronto para subir mais alto imediatamente. Qualquer pessoa, a qualquer hora. Prazo curto, prazo longo, não importa. Posso lutar hoje contra qualquer um do peso pena. Especialmente aqueles com ranking acima do meu.

- Patricio Pitbull (@PatricioPitbull) July 22, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok