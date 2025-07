Seabra analisa derrota do Bragantino e cobra mais atenção do time às bolas paradas

Apesar de abrir o placar, o RB Bragantino levou a virada e foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra disse sentir um "sentimento misto" com o revés, mas salientou que sua equipe teve chances de matar o jogo.

"Nós ficamos com um sentimento misto. Tivemos a possibilidade de realmente concretizar um placar que poderia nos levar à vitória. Porém, ficamos tristes pelas circunstâncias difíceis que o jogo nos colocou. E, claro, tristes por ter acontecido a virada do Flamengo, em função também do mérito deles", explicou Seabra.

Fim de jogo. Red Bull Bragantino 1 x 2 Flamengo. ? Ari Ferreira pic.twitter.com/iZRwiUUeXE ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 24, 2025

Atenção às bolas paradas

Seabra também chamou a atenção da equipe para a bola parada defensiva. O gol de empate sofrido pelo Bragantino saiu após uma cobrança de bola parada. Léo Pereira marcou de cabeça para o Flamengo.

"Nós sofremos um gol de bola parada, que era uma virtude do adversário. Mas é uma situação que a gente tem que ficar atento, porque as equipes desse nível, sempre vão ter um bom batedor e alguns jogadores que atacam a bola muito bem. A bola parada é um momento que você tem condição de competir. A gente precisa acender o alerta nesse sentido. A nossa bola parada ofensiva tem sido muito boa, está entre as top do campeonato. A nossa defensiva precisa evoluir para que a gente não permita que aconteça uma situação em que você está bem no jogo vencendo e sofrer, de repente, um empate", salientou Seabra.

Foto de Ari Ferreira / Red Bull Bragantino.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Bragantino visitará o Fortaleza, na Arena Castelão. O jogo é neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da competição.