São Paulo visita Juventude com expectativa de embalar e se afastar da zona de rebaixamento

A vitória do São Paulo sobre o rival Corinthians é que embala o time são-paulino para visitar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), nesta quinta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília).

O triunfo no clássico deu folga para o São Paulo em relação à zona do rebaixamento. Entretanto, a equipe ainda ronda o Z-4 e precisa vencer para saltar à parte de cima da tabela.

Hernán Crespo deve manter a base do time que foi a campo como titular na última rodada. O lateral-esquerdo Enzo Díaz até foi relacionado, mas deve ficar no banco.

Ele foi cortado do clássico por uma indisposição, que o fez perder peso. O substituto foi Wendell, que deu assistência para um dos gols marcados por Luciano.

Uma mudança obrigatória será Oscar, que fica fora por dois meses por causa de uma fratura na coluna. O meia se junta a Lucas Moura, que passou por novo procedimento no joelho direito, na última semana, e continua em recuperação.

Segundo a última atualização do São Paulo, Lucas pôde voltar aos trabalhos no campo, com corridas e exercícios de fisioterapia. O foco da reabilitação são os arranques, momento em que ele mais sente dores.

Essas ausências podem levar Crespo a montar um time menos ofensivo, com o trio Bobadilla, Alisson e Marcos Antônio no meio. O garoto Lucca também está fora por uma lesão muscular na coxa esquerda. As alternativas ofensivas no banco serão Ferreirinha e Dinenno.

O Juventude vem de uma goleada para o Cruzeiro, por 4 a 0. O time precisa de uma vitória para tentar deixar a zona do rebaixamento.

O retrospecto, porém, não é tão favorável neste sentido. Em 14 encontros entre Juventude e São Paulo com mando dos gaúchos, o resultado mais comum foi o empate (7). São, ainda, quatro vitórias alviverdes e três dos paulistas.

Por outro lado, dos 11 pontos conquistados pela equipe até então, todos foram conquistados em casa. Até aqui, o Juventude venceu, no Alfredo Jaconi, Ceará, Vitória e Sport, além de empatar com Mirassol e Fluminense. As derrotas em casa foram para Atlético-MG e Grêmio.

O time de Claudio Tencati pode ter como novidade Lucas Fernandes. O meia foi revelado pelo São Paulo e volta ao Brasil após passagem pelo futebol português.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X SÃO PAULO

JUVENTUDE - Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson e Jadson; Mandaca e Lucas Fernandes; Taliari e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).