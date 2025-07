Lucas e Oscar correm risco de perder 80% dos 50 jogos do São Paulo no ano

Lucas e Oscar, principais referências técnicas do São Paulo e donos dos maiores salários do elenco, podem ter atuado juntos em apenas 11 jogos quando o Tricolor chegar à marca de 50 partidas na temporada. Ou seja, correm risco de desfalcar o time em cerca de 80% das partidas no período.

O que aconteceu

A última vez que a dupla esteve junta foi em março, na eliminação do Paulistão. Lucas se lesionou no Allianz Parque e, desde então, só entrou em campo em duas oportunidades.

Oscar disputou nove partidas nesse mesmo período. No total, o São Paulo entrou em campo 23 vezes.

Em 2025, os dois foram titulares juntos apenas dez vezes, além de uma partida em que saíram do banco. Principais salários do time, Lucas e Oscar somam mais de R$ 2 milhões, ainda que a maior parte do salário do camisa 8 seja pago pela patrocinadora.

Lucas está mais próximo do retorno e pode voltar no dia 12 de agosto, pelas oitavas da Libertadores. O camisa 7 se recupera de lesão no joelho e segue sob monitoramento médico.

Oscar fraturou três vértebras no clássico contra o Corinthians e tem previsão de até oito semanas de recuperação. Ele deve retornar apenas na véspera do clássico contra o Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão — que será, no mínimo, o 50º jogo do ano.

O São Paulo fez 37 partidas até agora e deve completar o 50º jogo em setembro. Se avançar às quartas da Libertadores e da Copa do Brasil, chegará à 50ª partida antes do San-São.