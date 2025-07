São Paulo abre venda geral de ingressos para a partida contra o Fluminense

O São Paulo abriu, nesta quinta-feira, a venda geral de ingressos para a partida contra o Fluminense, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização de ingressos para o jogo foi iniciada no último domingo de forma escalonada e levou em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor. Já nesta quinta-feira, a venda dos bilhetes foi disponibilizada para todos os torcedores em geral.

Os torcedores que quiserem assistir ao duelo diretamente do Morumbis terão que adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.spfcticket.net, pois não haverá bilheteria física no estádio.

? Vendas abertas para o público geral! Domingo tem São Paulo x Fluminense, às 16h, pelo Brasileirão! Garanta seu lugar e #VemProMorumBIS: https://t.co/ju8he6uTiZ#TorcidaQueConduz #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/P9n024aKqi ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 24, 2025

Ainda restam ingressos disponíveis em praticamente todos os setores do Morumbis. A única exceção é a Arquibancada Sul Diamante Negro, em que as entradas constam como esgotadas no site oficial de vendas.

Os valores dos bilhetes variam de R$ 50,00 a R$200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

Antes do duelo deste domingo, o São Paulo ainda encara o Juventude pela 16ª rodada do Brasileirão. A bola rola logo mais, às 19h desta quinta-feira, no Alfredo Jaconi. O Tricolor aparece na 14ª posição da tabela, com 16 pontos.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Fluminense:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 50,00



Arquibancada Sul Diamante Negro - esgotado



Arquibancada Leste Lacta - R$ 100,00



Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 100,00

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 80,00



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 150,00



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 200,00



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 200,00

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 150,00



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 150,00

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 300,00