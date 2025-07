Santos transforma euforia em decepção em uma semana

O Santos perdeu por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O Peixe amargou a sua segunda derrota consecutiva e viu a pressão crescer consideravelmente.

Há uma semana o cenário era completamente o oposto. Na quarta-feira passada, dia 16, o clube paulista venceu o Flamengo por 1 a 0, no Urbano Caldeira. Na ocasião, os cariocas eram os líderes da competição. O êxito, selado com gol de Neymar, levou os santistas à loucura.

O estádio alvinegro tremeu de alegria e transbordou de esperança. A sensação era de que dias melhores, enfim, estavam por vir. O sonho, contudo, durou muito pouco.

No último domingo, uma derrota vexatória por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa. Muitos chegaram a pensar que este seria um ponto fora da curva, mas, nesta quarta-feira, o revés para o Inter derrubou até os mais otimistas.

Assim, o Santos foi do céu ao inferno em uma semana. Os gritos de alegria se transformaram em xingamentos para elenco, técnico Cleber Xavier e presidente Marcelo Teixeira. Nem mesmo Neymar escapou das críticas.

O meia-atacante ouviu algumas reclamações durante a partida e discutiu com um torcedor após o apito final.

Em meio a este cenário, o Alvinegro Praiano amarga a 17ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4. Os cariocas, porém, têm um jogo a menos.

O Santos volta a campo no sábado, quando visita o Sport, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).