Samir: Corinthians entende que não conseguirá pagar salários de Memphis

A diretoria interina do Corinthians entende que não tem condições de pagar o contrato de Memphis Depay e vai tentar renegociar o valor com o jogador, informou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

Sobre o Memphis, a informação é que depois dos jogos contra o Palmeiras [na Copa do Brasil] a ideia é conversar com o jogador para tentar reduzir o salário do atleta.

Eu não tenho a informação de que o Corinthians vai propor a ele uma rescisão. A informação que eu tenho é que depois dos jogos contra o Palmeiras o Corinthians sonha em refazer o contrato do Memphis.

Uma coisa é fato: a nova diretoria do Corinthians entende que o clube não vai conseguir pagar esse contrato do Memphis.

Samir Carvalho

Segundo o colunista, o Timão avalia que rescindir unilateralmente com Memphis é mau negócio.

Para o Corinthians, a rescisão se partir do Memphis é melhor, porque não dá pro Corinthians falar pro Memphis: vamos rescindir. Tem multa rescisória, é uma multa alta, vai ser pior ainda — você não tem o jogador e ainda vai pagar.

Então, o Corinthians propor ao Memphis a rescisão não é um bom negócio, porque você fica sem um jogador dentro de campo e ainda vai ter que pagar uma baita grana.

O custo real de Memphis ao Corinthians só ficou transparente após o afastamento do presidente eleito, Augusto Melo, responsável pela contratação do astro holandês.

Nós estamos falando de R$ 6 milhões por mês. A patrocinadora ajuda com um R$ 1,5 milhão, então o Corinthians fica com R$ 4,5 milhões, fora aquilo que o Memphis alcançar de bônus com assistências, gols, títulos, enfim.

Samir Carvalho

Memphis já notificou o Corinthians na Justiça duas vezes por pagamentos atrasados (direitos de imagem e premiações) e chegou a faltar um treino no retorno da pausa para o Mundial de Clubes.

Ontem, o muro do Parque São Jorge amanheceu com pichações contra Memphis, expondo o momento de desgate do holandês no Corinthians.

