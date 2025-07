Rosamaria avalia vitória do Brasil diante da Alemamha: "Jogo muito duro"

O Brasil venceu a Alemanha nesta quinta-feira por 3 sets a 0 e garantiu a vaga para enfrentar o Japão na semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). A oposta Rosamaria, destaque da seleção no jogo, com 13 pontos, avaliou a vitória e projetou o próximo duelo.

"Uma ótima vitória. O resultado de 3 a 0 não demonstra o quanto o jogo foi duro para ambos os lados. Nós começamos muito bem o primeiro set, o que nos deu energia e encontramos nosso ritmo para conseguir essa vitória muito importante, contra uma equipe que lutou demais", ressaltou a jogadora.

É semifinal! ??? A seleção feminina está na semifinal da Liga das Nações. A equipe do técnico José Roberto Guimarães venceu, nesta quinta-feira, a Alemanha por 3 sets a 0, pelas quartas de final, em Lodz, na Polônia ?? pic.twitter.com/bfjzeli9Ra ? Vôlei Brasil (@volei) July 24, 2025

Rosamaria também comparou o jogo desta quinta-feira com o primeiro encontro entre as equipes, na primeira fase da competição, que terminou com vitória brasileira por 3 sets a 2.

"Jogo de quartas de final é sempre uma tensão, porque te coloca na zona de medalha. E nós sabemos que a Alemanha fez uma VNL incrível, nosso primeiro jogo no Brasil foi muito duro e hoje também", disse.

Brasil x Japão

Com a classificação, o Brasil enfrenta o Japão neste sábado, às 15h (de Brasília), para buscar uma vaga na final da Liga das Nações Feminina de Vôlei.

Rosamaria projetou o próximo duelo e convocou a torcida brasileira para apoiar a seleção.

"Agora nossa missão é descansar e pensar no nosso próximo adversário, que é o Japão. Então a gente conta com a energia de todo mundo em casa", concluiu.