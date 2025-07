Roger Machado exalta primeira vitória fora do Internacional

O Internacional encerrou o jejum fora de casa no Brasileirão 2025. A primeira vitória como visitante no campeonato veio nesta quarta-feira diante do Santos, do astro Neymar, na Vila Belmiro. O técnico Roger Machado comentou o peso do resultado.

"A importância de vencer como visitante em um campeonato muito difícil. A gente não havia vencido fora de casa. Então, buscávamos essa primeira vitória justamente para dar ânimo", disse o treinador.

Arrancada do Inter de Roger Machado

O triunfo contra o Santos confirmou a boa fase do Internacional. São três vitórias seguidas ? contra Vitória, Ceará e Santos ? justamente no período pós-Mundial de Clubes. Agora, o time ganha um refresco em relação à zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Sabemos que 9 pontos no Campeonato Brasileiro fazem você escalar a tabela. Estamos adquirindo a regularidade que tivemos em outros momentos", comentou.

Roger ainda fez elogios individuais no Internacional. "O jogo se completou com grandes atuações. Penso que meus dois laterais atuaram em grande nível, falo tanto o Aguirre quanto o Bernabei. O Borré também fez um grande jogo, não só pelo gol. Foi uma vitória do coletivo, mas algumas individualidades se sobressaíram", explicou.

