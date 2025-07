Remo vira para cima do Avaí e segue na cola do G-4 da Série B

O Remo não teve vida fácil, mas voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, para seguir na cola do G-4 - zona de acesso. No duelo que fechou a 18ª rodada na noite desta quinta-feira, saiu atrás no placar, mas venceu o Avaí, de virada, por 2 a 1, no Mangueirão, em Belém (PA).

Com o resultado, o Remo aparece na quinta colocação com 29 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que abre o G-4, mas fica atrás nos critérios de desempate. Já o Avaí chegou a sua quarta partida sem vitória e é nono colocado com 25.

O primeiro tempo começou a todo vapor e o Avaí abriu o placar logo nos primeiros minutos. Aos três, Emerson Ramon aproveitou o vacilo da defesa e mostrou oportunismo para apenas escorar para o gol em uma saída de bola errada. Assustado, o Remo tentou equilibrar a partida aos poucos.

E, depois de algumas tentativas, deixou tudo igual aos 28 minutos. Após um levantamento na área, Matheus Davó se antecipou ao zagueiro na primeira trave e, de peixinho, completou para o fundo da rede. O gol deu moral ao Remo, que chegou a virada ainda no primeiro tempo. Aos 46, Pedro Rocha foi derrubado na área e após analisar o VAR, o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante deixou a sua marca e levou o duelo para o intervalo com a vitória dos mandantes por 2 a 1.

No segundo tempo, a intensidade da partida caiu bastante, mas o duelo seguiu aberto, com chances para os dois lados. O Avaí viu a situação se complicar ainda mais aos 33 minutos, quando Jonathan Costa foi expulso após falta em Davó, que era o último homem. Com isso, deixou o time catarinense com um a menos.

Nos minutos finais, o Remo ficou perto de marcar o terceiro, fazendo uma verdadeira blitz na área adversária. Enquanto isso, apesar da desvantagem numérica, o Avaí seguiu se segurando como pôde. Por isso, os donos da casa venceram mesmo pelo placar de 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no começo da próxima semana para a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o Avaí recebe o Botafogo-SP, no estádio da Ressacada, às 19h. Na terça-feira, o Remo visita o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, às 21h35.

FICHA TÉCNICA

REMO 2 X 1 AVAÍ

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio (Alan Rodriguez); Cantillo (Nathan Camargo), Caio Vinícius e Jáderson (Janderson); Marrony (Régis), Davó (Giovanni Pavani) e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira.

AVAÍ- César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Andrey; Zé Ricardo (Mendes), João Vitor (JP) e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Léo Reis), Cléber e Hygor (Alef Manga). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Emerson Ramon, aos três, Davó, aos 28, e Pedro Rocha, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cantillo (Remo) e JP (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Jonathan Costa (Avaí).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).