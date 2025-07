Remo e Avaí miram G-4 no fechamento da 18ª rodada da Série B

De olho em uma vaga no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, Remo e Avaí fazem um confronto direto, nesta quinta-feira, no Mangueirão, em Belém (PA), no encerramento da 18ª rodada. No outro jogo da noite, Botafogo-SP e Criciúma se enfrentam mais preocupados em buscar pontos.

Para iniciar a próxima rodada entre os quatro primeiros, o Remo volta o Mangueirão para encarar o Avaí, a partir das 21h35. Com 26 pontos, o time paraense pode entrar na zona classificatória em caso de vitória, e tem apenas um de vantagem para os catarinenses, que tentam voltar a vencer na competição nacional.

Pouco mais cedo, às 19h, o Botafogo-SP tenta sair da zona de rebaixamento diante do Criciúma, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). Com 18 pontos, os paulistas precisam vencer e torcer por outros resultados para escapar do Z4. Já o time visitante, com 23, quer voltar a brigar pelo acesso.