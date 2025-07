Quem é o jovem australiano que impressionou Kelly Slater em onda insana

Ned Hart tem apenas 19 anos, mas já está deixando sua marca entre os grandes do surfe. Especialista em ondas pesadas, o australiano chamou atenção do mundo ao aparecer em uma bomba surreal 'em algum lugar da Austrália' — e foi nada menos que Kelly Slater quem se rendeu à performance do jovem (assista abaixo).

"Que ângulo insano nessa entrada", escreveu a lenda norte-americana ao comentar no vídeo. Surpreso com o elogio, Ned respondeu: "Caramba! Valeu, Kelly", parecendo chocado com o reconhecimento.

Quem é Ned?

O nome pode soar novo para o público geral, mas Ned já é bem conhecido na cena alternativa do surfe.

Nascido em Dunsborough, no Oeste da Austrália, ele é daqueles que respiram o mar o tempo inteiro. Quando não está surfando ondas gigantes ou perseguindo slabs em lugares remotos, está pescando, mergulhando ou acampando no meio do nada.

Sua trajetória mais recente inclui passagens por picos como The Right, Gnaraloo e Shipsterns Bluff — onde viveu uma experiência marcante: após ajudar no resgate de um surfista local que quase se afogou, ele entrou no mar pela primeira vez naquele pico, com uma prancha emprestada e sem nunca ter feito tow-in antes. Saiu com uma das ondas do dia.

Sou apaixonado por tudo que envolve o oceano. Prefiro pescar minha comida do que comprar. Gosto de acampar, passo bastante tempo em Gnaraloo no inverno. Tenho minha licença de embarcação e vivo no mar Ned Hart

Ned Hart é patrocinado por marca de John John Imagem: Dvulgação/Florence Marine X

Patrocínio de peso

Outro trunfo de Ned é o patrocínio da Florence Marine X, marca de John John Florence. Isso significa que, quando está no Havaí, o jovem australiano pode contar com os conselhos e a companhia do próprio tricampeão mundial, além dos irmãos Nathan e Ivan Florence, referências no surfe de ondas gigantes.

É demais poder conviver com o John, o Nate e o Ivan no quintal deles. Ver como eles se comportam no dia a dia e no mar é um privilégio. Não dá pra pensar em pessoas melhores pra aprender os códigos do Havaí e se desafiar ao máximo Ned Hart à Tracks, publicação australiana

Em 2023, foi eleito "Young Gun do Ano" no Big Wave Awards e ficou em segundo lugar na disputa de "Onda do Ano", atrás apenas de Nathan Florence.

Se seguir nessa linha, Ned Hart pode deixar de ser promessa para se tornar realidade ainda mais rápido do que se imagina. E, se depender do aval de Kelly Slater, e da família Florence, ele está no caminho certo.