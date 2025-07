Corinthians mostra nova postura após clássico apático e dura no vestiário

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians mudou de postura no Campeonato Brasileiro. De sábado a quarta-feira, o Timão foi de uma derrota apática para o São Paulo ao empate com raça diante do líder Cruzeiro.

Conversas duras durante a semana

Na noite de ontem, o alvinegro paulista mostrou um novo comportamento em campo, principalmente no setor defensivo, que foi mais eficiente. O técnico Dorival destacou essa mudança após o empate sem gols com a Raposa, na Neo Química Arena, dias após reclamar da apatia do elenco em entrevista coletiva.

Hoje em dia no futebol brasileiro estamos tendo isso: equilíbrio. Na maioria das partidas, as defesas prevalecem sobre os ataques, temos que ter essa consciência. Foi um jogo muito disputado, de ocupação de espaços, de entendimento de jogo, fato esse que nos levou a ter oportunidades importantes. Tivemos um início irregular, instável, mas a partir de um momento começamos a encontrar um caminho. Jogamos contra a equipe que é líder da competição. Dorival Jr., após Corinthians 0 x 0 Cruzeiro

A "nova postura" teve origem em conversas duras no vestiário, conduzidas pelo próprio Dorival e por lideranças do elenco. O papo se estendeu durante a semana e serviu como uma injeção de ânimo para o grupo encarar o líder do Brasileirão.

Tivemos uma conversa entre nós, de que nós precisávamos voltar ao nosso melhor nível de futebol, e mostramos hoje que a gente é capaz de brigar por coisas grandes. Falta pouco para a gente voltar ao nosso nível mais alto de futebol, mas que não seja só uma partida com esse nível.

A nossa postura dentro de campo foi completamente diferente, e foi isso que a gente conversou, é disso para cima. E o que me deixa mais tranquilo é que a gente não está longe do nosso auge, que foi o que aconteceu no começo deste ano e no ano passado. Falta pouco.

Matheuzinho, lateral-direito, em zona mista

Papo tranquilo com Memphis após polêmica

Já o papo entre comissão técnica e jogadores "livrou" Memphis de uma possível bronca. De acordo com os atletas, não houve uma cobrança excessiva ao camisa 10, mesmo após ele ter abandonado o banco de reservas no clássico.

No episódio polêmico, o holandês se irritou ao ser substituído no intervalo, foi mais cedo para o vestiário e o primeiro a se posicionar no ônibus para ir embora — enquanto os companheiros amargavam o resultado.

Memphis é um cara que nos ajuda muito, né? Um cara muito importante e que faz muita diferença. A gente conversou internamente, nós temos uma conversação muito sadia entre nós. Isso mantém a união do grupo. Nós somos muito unidos. Agora, é mostrar essa união dentro de campo. Estamos procurando defender o Corinthians sempre da melhor forma possível. Hoje [após o jogo] ficou nítido isso. Fomos agressivos, com mudança de postura. Tem que ser isso para mais.

Charles, volante, em zona mista

O Timão volta a campo no próximo sábado contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. A equipe treina até sexta-feira à tarde e, na sequência, viaja para o Rio de Janeiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília).