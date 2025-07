Pôster oficial do UFC Paris destaca duelo entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov

Programado para acontecer no dia 6 de setembro, na 'Accor Arena', o UFC Paris ganhou seu pôster oficial. E como era esperado, o destaque da arte promocional - divulgada pelo próprio Ultimate através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) - ficou por conta do duelo entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov, responsáveis por liderar o card do evento sediado na capital da França.

O confronto entre Imavov e Borralho coloca frente a frente o primeiro e o sexto colocados no ranking peso-médio (84 kg) do UFC, respectivamente. Consequentemente, o combate do dia 6 de setembro deve servir como uma espécie de eliminatória pelo 'title shot' e credenciar o vencedor para uma futura disputa pelo cinturão até 84 kg do Ultimate.

Embalados

Atual número 6 da categoria, o atleta da 'Fighting Nerds' não sabe o que é perder no octógono mais famoso do mundo. Desde que ingressou na liga, proveniente do programa 'Contender Series', em 2022, Borralho venceu os sete combates que disputou no Ultimate.

Por sua vez, Imavov, líder do top 15 peso-médio da entidade, também chega embalado para o embate contra o maranhense. O russo naturalizado francês, que lutará 'em casa', vem de quatro triunfos consecutivos na liga.

Próxima luta de título

A próxima disputa pelo título até 84 kg está programada para agosto, mais precisamente no dia 16. Sendo assim, Borralho e Imavov já saberão quem estará em posse do cinturão quando se enfrentarem no UFC Paris, em setembro. Agora resta saber se no UFC 319, com sede em Chicago (EUA), o campeão Dricus du Plessis sairá soberano ou se o desafiante Chimaev ampliará a invencibilidade no MMA e se tornará o novo dono da categoria dos médios.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC France (@ufcfra)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok