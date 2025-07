Piquerez participa de parte do treino, Palmeiras se reapresenta e se prepara para enfrentar o Grêmio

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e já deu início à preparação para enfrentar o Grêmio. O lateral esquerdo Piquerez, que foi desfalque por um trauma no ombro, avançou na recuperação e participou da primeira parte do treinamento integrado ao elenco.

Assim, o atleta terá sua evolução acompanhada até as vésperas do jogo contra o Tricolor gaúcho para saber se volta a reforçar o time de Abel Ferreira. Caso seja mantido fora, Vanderlan deve continuar entre os titulares.

Felipe Anderson passará por exames

O meio-campista Felipe Anderson, que foi substituído ainda no primeiro tempo após sofrer um trauma na lateral da coxa esquerda, fez trabalhos regenerativos e passará por exames complementares no período da tarde para avaliar melhor o quadro.

Ramón Sosa foi quem entrou na vaga do camisa 7 e deu a assistência para o gol de Mauricio, aos 48 minutos do primeiro tempo. Vitor Roque foi quem fez o gol da virada, aos 16 da etapa final. Com o resultado, o Palmeiras fica em terceiro lugar, com 29 pontos e duas partidas a menos que o líder Cruzeiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais foram a campo e realizaram trabalhos técnicos de marcação, passes, transições e enfrentamentos de cinco contra cinco em campo reduzido.

Para o duelo contra o Grêmio, o Palmeiras não poderá contar com Allan, expulso no fim do jogo contra o Fluminense. Além dele, estão fora Murilo (lesão na coxa esquerda), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (transição física). Por outro lado, terá o retorno do zagueiro Bruno Fuchs, que cumpriu suspensão.

O Palmeiras ainda tem mais um dia de atividade, nesta sexta-feira, em preparação para o jogo contra o Grêmio que acontece às 21h deste sábado, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão.