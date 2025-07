Pedrinho rebate influenciador que fez B.O. após agressão em São Januário

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Pedrinho, presidente do Vasco, apontou que haverá uma investigação sobre o caso do influenciador Krav, que registrou um boletim de ocorrência apontando ter sido agredido em São Januário por um dirigente do clube. O mandatário afirmou que o episódio não aconteceu a mando dele, ressaltou que teve o endereço divulgado em redes sociais pelo influencer e indicou também ter feito um boletim de ocorrência.

Nunca mandei agredir ninguém por qualquer tipo de crítica que fez a mim. Ele vai ter de provar. A outra coisa grave que ele fez, e eu estava com os policiais agora. Nas redes sociais, pediu linchamento, passou meu enderço. Deixar claro para ele que a emoção das pessoas não dá direito a incentivo à agressão e a muito menos divulgar endereço. As pessoas não têm esse direito pelo futebol. (...) Temos de abrir investigação se ele foi agredido por alguém, porque isso não existe. Não há ordem para que hajam dessa forma Pedrinho

Entenda o caso

Krav, influenciador vascaíno, alegou ter sido agredido na última terça-feira, após ter participado da coletiva de Fernando Diniz, depois da eliminação na Sul-Americana. Ele registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e ameaça.

Após o jogo, me deparei com o influenciador Krav, autor de postagens que incentivavam violência contra o presidente, linchamento aos jogadores e até ameaças de divulgar endereços. Na frente da PM, disse que aquilo era crime e que estava prejudicando o Vasco. Não houve qualquer? pic.twitter.com/0dDBKKyWi3 -- Marcelo Macedo (@marcelodcmacedo) July 23, 2025

No vídeo que publicou, o influenciador citou Marcelo Macedo, vice-presidente de Relacionamento da SAF. O dirigente é citado também no registro feito na delegacia.

Marcelo, posteriormente, foi às redes sociais e publicou o vídeo do momento em que aconteceu o episódio. Ele negou as agressões.