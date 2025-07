Pedrinho compara situação financeira do Vasco com a de rivais

Em meio à má fase e resultados ruins nos últimos jogos, o presidente do Vasco, Pedrinho, convocou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira. O mandatário comentou sobre as contratações do Cruzmaltino e comparou a situação financeira do clube com a de rivais.

"Em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria jogadores de nível Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa foi de sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Gostaria de estar aqui falando de várias contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais principalmente aqui do Rio de Janeiro conseguem em algum momento se reestruturarem, passaram um período se reestruturando, e enquanto isso a gente estava se aprofundando ainda mais em dívida. , disse.

"Estou falando a realidade. Só peço que vcs estejam dispostos a realmente refletir e debater com críticas o conteúdo que estou passando, e não encarem como desculpa, encarem como realidade. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível", completou.

Desde o retorno das competições após a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco ainda não obteve vitórias. O período conta com uma derrota diante do rival Botafogo e uma eliminação na Sul-Americana após uma goleada sofrida para o Independiente del Valle, por 4 a 0, fora de casa, e empate em 1 a 1 em São Januário.

"Os resultados ruins incomodam muito quem está aqui trabalhando. Não estamos satisfeitos com os resultados e estamos trabalhando duro, é o que nos resta fazer para reverter esta situação", afirmou.

Após a partida diante do Independiente del Valle, nesta quarta-feira, torcedores proferiram xingamentos a Pedrinho em São Januário, e o presidente não escondeu seu desgosto pelo ocorrido.

"Me entristece todas às vezes que a torcida do Vasco me xinga, porque eu sou vascaíno. Tenho um lado afetivo com o clube, então me ofende. Isso faz com que eu pare de trabalhar? Não. Isso me faz trabalhar ainda mais para que eu consiga reconquistar o torcedor", declarou.

Pedrinho também falou sobre acusações de ter aumentado os gastos na sede do Calabouço do Vasco e revelou que utilizavam 'gato' de água e de luz no local, além de uma dívida de IPTU de longa data.

"Falam que aumentamos o custo do clube, isso aconteceu porque tinha 'gato' de água e luz, que resultou em R$ 150 mil de dívidas e eu quero pagar. O Vasco não paga IPTU há 20 anos, tem que pagar, o processo é duro", concluiu.

O Vasco terá a oportunidade de uma mudança de chave neste domingo contra o Internacional. O duelo pelo Brasileirão será no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30 (de Brasília).