Paulo Borrachinha explica como pretende neutralizar Chimaev: "É fácil"

Mesmo após o cancelamento do duelo no UFC 294, Paulo 'Borrachinha' segue determinado a enfrentar Khamzat Chimaev. A rivalidade entre os dois, marcada por provocações públicas, rixa pessoal e até acusações fora do octógono, voltou aos holofotes após o brasileiro afirmar que sabe exatamente como neutralizar o estilo do invicto checheno.

Em entrevista ao podcast 'Submission Radio', Borrachinha não apenas reforçou seu desejo de encarar o desafeto, como também detalhou a estratégia que, segundo ele, será suficiente para conquistar a vitória. Para o ex-desafiante ao cinturão dos médios (84 kg), a chave está no controle emocional e no desgaste físico do adversário.

"Isso é bem fácil. Consigo ver isso claramente na minha mente. Ele vai vir muito estressado, ansioso e com raiva de mim. Vai tentar alguns golpes e logo buscar a queda nas minhas pernas. Vou defender, ele vai tentar me empurrar, forçar... e acho que depois de um minuto, talvez um minuto e meio, ele já vai estar esgotado", afirmou.

Segundo Borrachinha, a potência inicial do 'Lobo' não se sustenta após os primeiros momentos da luta. O brasileiro acredita que a intensidade do checheno se tornará um fardo rapidamente, o que abriria espaço para uma virada técnica e física a partir do segundo assalto.

"Os ombros e braços dele vão ficar pesados, como de um peso-pesado. Quando perceber que não conseguiu me colocar de costas no chão, vai ficar lento. Talvez eu nem finalize no primeiro round. Quero deixá-lo gastar tudo, virar um zumbi no segundo, e aí vou começar a atacar o corpo com chutes e socos até ver que ele quer desistir", projetou.

Fase

O mineiro vem de vitória sobre Roman Kopylov no UFC 318, encerrando um jejum de quase três anos sem triunfos. Já Chimaev está escalado para disputar o cinturão dos médios contra Dricus Du Plessis no UFC 319, marcado para o dia 16 de agosto, em Chicago. Mesmo com o título em jogo, o brasileiro garante que ainda pretende cruzar o caminho do checheno - independentemente do resultado.

