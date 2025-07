Palmeiras quebra recorde na 1ª fase do Brasileiro sub-20, e técnico exalta competitividade da equipe

O Palmeiras avançou às quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20 na liderança da tabela, com 45 pontos conquistados em 19 rodadas. Com isso, as Crias da Academia quebraram o recorde de melhor campanha da fase inicial da competição no atual formato, superando o Vasco, em 2019, que se classificou com 42 pontos.

Nesta temporada, a primeira fase do Brasileirão sub-20 seguiu com o formato de 19 rodadas, como foi disputado em 2019 e 2021, e retomado em 2024, depois de duas edições (2022 e 2023) nas quais os 20 clubes foram divididos em dois grupos.

O Palmeiras venceu 14 das 19 rodadas da fase inicial do Brasileiro sub-20 deste ano. Além dos triunfos, foram três empates e duas derrotas, além de 44 gols marcados e 21 sofridos. Erick Belé e Riquelme Fillipi dividem a artilharia com oito gols cada um.

Na quarta-feira, o Verdão venceu o Fluminense por 3 a 2, na Arena Barueri, pela última partida da fase inicial. A equipe entrou em campo apena para cumprir tabela já que havia garantido a classificação com três rodadas de antecedência e a liderança com uma.

O treinador, que agora prepara as Crias da Academia para enfrentar o Juventude, nas quartas de final, valorizou o feito e citou a competitividade apresentada pela equipe.

"A primeira fase de um campeonato nacional do porte que tem o Brasileiro possui a capacidade de demonstrar o nível de formação e competitividade de uma equipe. Portanto, é muito gratificante atingir uma pontuação recorde, mas mais do que isso uma regularidade de competitividade em todos os cenários. Agora teremos pela frente uma fase de mata-mata na qual cada jogo precisa ser encarado como uma final", disse.

As quartas de final são disputadas em jogo único. Palmeiras e Juventude se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 31 de julho, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). O Palmeiras é o atual campeão do torneio e vai em busca de seu quarto título da competição.