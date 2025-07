Palmeiras não evolui? Colunistas apontam dificuldades em vitória sobre Flu

Apesar da vitória fora de casa sobre o Fluminense, o Palmeiras não teve uma grande atuação, opinaram Danilo Lavieri, Juca Kfouri e Rodrigo Mattos, no Fim de Papo.

O Palmeiras saiu perdendo, mas virou a partida com gols de Maurício e Vitor Roque, e venceu por 2 a 1, assumindo o terceiro lugar do Brasileirão, com 29 pontos. O Fluminense, que tem 20, é o oitavo.

Juca: Vitórias fora de casa compensam campanha ruim em casa

De fato, o Palmeiras não fez uma partida que dê segurança ao torcedor, mas esse é o Palmeiras fora de casa - sete jogos e seis vitórias. Você quer mais o quê? É a compensação para o que o Palmeiras não tem feito em casa.

Juca Kfouri

Lavieri: Palmeiras jogou menos que contra o Atlético-MG

É uma vitória importante [sobre o Fluminense], mas que, em termos de desempenho, mostra o Palmeiras jogando menos do que jogou contra o Atlético-MG, quando o Palmeiras sofreu dois gols, mas em lances isolados do Atlético, com dois gols de falta do Hulk. Contra o Fluminense não, o Palmeiras ficou aquém.

Danilo Lavieri

Mattos: Palmeiras não variou desempenho no Brasileiro

Não tem muita variação de desempenho do Palmeiras no campeonato. Antes do Mundial e agora. O Palmeiras tem muita dificuldade de criação ofensiva, principalmente quando pega um time fechado - por isso as dificuldades em casa. E quando pega um adversário atacando ele, [vai melhor] - e o Fluminense jogou de forma mais ofensiva do que contra o Flamengo, por exemplo. [...] No segundo tempo, o Palmeiras jogou melhor, no estilo dele.

Rodrigo Mattos

