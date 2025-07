Organizados sobem o tom e pedem renúncia de Augusto Melo: "Se voltar, acaba o Corinthians"

Torcedores do Corinthians perderam a paciência com Augusto Melo. Durante o protesto desta quinta-feira, em frente Parque São Jorge, integrantes de organizadas pediram a sua renúncia e prometeram agir de maneira contundente se o presidente afastado retornar ao clube.

Em vários momentos da reivindicação, líderes da Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada do Timão, se manifestaram contra a volta do mandatário. Membros de outras organizadas, como a Camisa 12, reforçaram o posicionamento.

"Se esse cara voltar, acaba o Corinthians. Dia 9 ele não pode voltar, nunca tivemos um presidente que foi réu. Se os sócios fizerem besteira, vai ser com nós mesmos", disse um dos diretores de uniformizadas do clube.

"Se o Augusto tiver um pingo de dignidade, ele renuncia antes do dia 9. Pelo processo legal, para a gente adiantar e colocar o Corinthians nos trilhos, pede para sair, Augusto Melo", completou outro.

O protesto foi marcado por um 'enterro simbólico' de ex-presidentes do Corinthians, como Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo. Na vez dele, vários torcedores gritaram: "É dia 9". Nesta data, haverá a Assembleia Geral dos sócios das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Os associados irão votar para ratificar ou não a decisão tomada pelo Conselho Deliberativo no último dia 26 de maio. Caso a maioria vote contra Augusto, ele será definitivamente destituído. Caso contrário, ele retorna à presidência normalmente.

A Gazeta Esportiva apurou que líderes das uniformizadas pressionam o dirigente a renunciar pois, neste caso, não haveria eleições indiretas. Sendo assim, Osmar Stabile permaneceria no cargo até o fim do mandato.

Augusto Melo, vale lembrar, tornou-se réu no caso VaideBet. A juíza acatou a decisão do Ministério Público após o indiciamento da Polícia Civil e iniciou um processo penal contra o mandatário alvinegro pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa, fruto da investigação do contrato de patrocínio assinado pelo Corinthians com a casa de apostas VaideBet.