Onde vai passar Juventude x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O São Paulo visita o Juventude na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude, com 11 pontos, quer deixar a zona da degola. A equipe gaúcha sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, na rodada anterior.

Com 16 pontos, o São Paulo tenta engatar uma sequência de vitórias. Sob o comando de Hernán Crespo, o Tricolor venceu o clássico com o Corinthians por 2 a 0, no Morumbis, no fim de semana.

Juventude x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025