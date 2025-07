Onde vai passar Atlético-MG x Bucaramanga? Como assistir ao vivo

Atlético-MG e Bucaramanga entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Atlético-MG venceu a ida por 1 a 0. O Galo pode empatar para se garantir nas oitavas de final. Uma vitória dos colombianos por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Os mineiros tentam virar a chave das duas derrotas seguidas no Brasileirão. A equipe do técnico Cuca foi superada pelo Palmeiras por 3 a 2 no último fim de semana. Além disto, fora de campo, o Galo viveu uma semana turbulenta por conta de atrasos com atletas do elenco.

Atlético-MG x Bucaramanga -- Copa Sul-Americana 2025