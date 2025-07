Nos pênaltis, Palmeiras perde do Racing Louisville e fica com o vice da The Women's Cup

Nesta quinta-feira, na Arena Barueri, em São Paulo (SP), o Palmeiras ficou com o vice-campeonato da The Women's Cup ao ser derrotado pelo Racing Louisville nos pênaltis por 3 a 2. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1, com Brena deixando para o Verdão e Sears cravando para as norte-americanas.

Campeão em 20221 também, este é o segundo título do Racing Louisville neste torneio. The Women's Cup, competição fundada em 2021, foi disputada pela primeira vez em solo brasileiro neste ano.

Fim de jogo. Palmeiras: ???????

Racing Louisville-EUA: ???????? ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) July 25, 2025

Palmeiras x Racing Louisville: os gols

O Racing Louisville inaugurou marcador aos 38 minutos do primeiro tempo na Arena Berueri. Após receber lançamento, Sears dominou dentro da grande área, puzou para a pena esquerda e mandou uma bonita finalização no canto inferior esquerdo.

Na etapa final, aos 8 minutos, o Palmeiras empatou. Em jogada bem armada, Rhay Coutinho recebeu pela esquerda, carregou e cruzou para a grande área. Bem posicionada, Brena subiu mais alto que a marcação norte-americana e cabeçeou no canto direito para balançar as redes. Com o empate, a disputa foi à penalidades.

Na disputa de pênaltis, Brena e Isadora cravaram para o Palmeiras e Raissa Bahia, Ingryd e Tainá Maranhão desperdiçaram. Já pelo Racing Louisville, Sonis, Taylor e DeMelo marcaram e Balcer e Ellie Jean não converteram.

Palmeiras ativo durante pausa para a Copa América

Este é o segundo torneio amistoso do Alviverde durante a pausa para a Copa América feminina. No início do mês, o elenco desembarcou nos Estados Unidos para a disputa da Teal Rising Cup e terminou a competição em terceiro lugar ao vencer o Chicago Stars-EUA.