Neymar se pronuncia e diz que foi chamado de mercenário por torcedor na Vila

Após a derrota para o Internacional, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão, o clima esquentou no Santos. Além dos protestos da torcida nas arquibancadas, Neymar protagonizou uma discussão com um torcedor ao término da partida, na beira do gramado. Hoje, o camisa 10 utilizou suas redes sociais para comentar o episódio e desabafar sobre o ocorrido.

A discussão aconteceu logo após o apito final. Com os ânimos exaltados, Neymar foi cobrado de forma veemente por um torcedor que estava próximo ao campo. O jogador, visivelmente irritado, respondeu com palavras fortes e precisou ser retirado pelo goleiro João Paulo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Neymar se justificou. O craque afirmou que aceita cobranças relacionadas ao desempenho em campo, mas que se sentiu ofendido de forma pessoal durante o episódio: "No calor da emoção, é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta... e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não, e tem total direito de vaiar", declarou.

"O que ele não pode fazer é me ofender do jeito que me ofendeu... (infelizmente na hora eu só escutei ele falando, jogo estava parado). Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família/amigos. Desculpa, mas é difícil controlar (Mesmo sabendo que eu tenho)", continuou.

O jogador também reforçou seu comprometimento com o clube e deixou claro que, caso sinta que não está mais ajudando o time, não hesitará em sair: "Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo! E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair", disse.

"O Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões, e enquanto eu tiver forças, vou fazer o meu melhor por este clube.. vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível para conseguir colocar o Santos onde ele merece estar. Saudações, Nação Santista", completou Neymar.

Com o resultado negativo diante do Colorado, o Peixe permaneceu com 14 pontos, na 17ª colocação. Em busca de deixar a zona do rebaixamento, a equipe retorna aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Sport.