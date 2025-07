Neymar melhorou dentro de campo? 'Personalidade não vai mudar', diz Mattos

Na derrota do Santos para o Inter, Neymar fez sua terceira partida completa seguida, mostrando clara evolução física, mas também chamou a atenção por discutir com torcedores na Vila Belmiro. Rodrigo Mattos e Juca Kfouri debateram o tema no Fim de Papo.

O Santos foi derrotado em casa por 2 a 1 e fica mais uma rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe é a 17ª, com 14 pontos. O Inter, que chegou a três triunfos seguidos, assumiu o décimo lugar, com 20 pontos.

Juca: Discutir com torcedor não é novidade

Não é novidade vê-lo discutir com o torcedor. Ele ganhou a Olimpíada no Maracanã e discutiu com o torcedor na hora de receber a medalha. Ele discutiu com torcedor quando jogava no PSG, discutiu outro dia em Mirassol. Discutir faz parte do dia a dia. A política do Neymar parece ser de não levar desaforo para casa.

Juca Kfouri

Mattos: Neymar está evoluindo em campo; fora, é mesma coisa

Ninguém achava que a personalidade de Neymar ia mudar no Brasil. Que seria uma pessoa diferente porque mudou de continente. Vai ser a mesma coisa. Ele está evoluindo. Ele ainda tem uma limitação física e comete erros técnicos por isso. Se tudo der certo para o Neymar, ele não vai ser o jogador que já foi anteriormente, e a gente tem que aceitar, mas ele pode ser um jogador muito bom e para ter uma influência muito grande no Brasil.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo