Marcus Buchecha analisa brecha nos pesos-pesados do UFC: "Divisão aberta"

Com a aposentadoria de Jon Jones, seu antigo campeão, a divisão dos pesos-pesados do UFC vive uma nova fase. Agora com Tom Aspinall como dono do cinturão linear e Ciryl Gane como próximo desafiante, a categoria dá indícios de que pode ser mais movimentada do que nos últimos anos. E quem chega para tentar fazer parte deste momento é o brasileiro Marcus Almeida, o 'Buchecha'.

Multicampeão no jiu-jitsu, o grappler paulista fará sua estreia na nova 'casa' neste sábado (26), no card do UFC Abu Dhabi, contra o eslovaco Martin Buday. Às vésperas do seu primeiro compromisso no octógono mais famoso do mundo, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Marcus Buchecha analisou o cenário atual da divisão dos pesados e se mostrou satisfeito com o que vai encontrar pela frente.

"É uma divisão que está bem aberta agora. Tirando os tops, que estão há bastante tempo naquele top 5, top 10, a categoria não muda muito. Agora a gente está tendo uma renovação. Então, (são) muitos nomes novos, muitos brasileiros, é um novo começo. Acho que dá uma esperança boa, principalmente para o Brasil. Espero que eu e todos os brasileiros consigamos mostrar bastante resultado e subir, mudar um pouco aquele ranking que está há bastante tempo com aquele top 5. A gente tem tudo para dar uma sacudida e mudar", analisou Buchecha.

Mais do que apenas uma 'troca de guarda' com lutadores da velha geração se despedindo e novatos ascendendo ao topo, Buchecha enxerga uma clara deficiência em um quesito técnico específico entre os principais lutadores da categoria. O brasileiro entende que a maioria dos pesos-pesados do UFC possui uma brecha a ser explorada justamente no jogo de chão, sua especialidade.

"Principalmente no peso-pesado, muitos são bons no striking, tem aquele poder de nocaute com um golpe, mas o jiu-jitsu, o jogo de chão da maioria não é bom. Tanto que o Valter (Walker) e o (Jailton) Malhadinho fazem com excelência o jiu-jitsu e conseguem ganhar bastante lutas. Eu, vendo brecha ou não, sempre vou acreditar no meu jiu-jitsu - então, para mim, nada mudou (risos). Eu vou usar meu jiu-jitsu na divisão independentemente contra quem. Mas, realmente, quem tem o jiu-jitsu afiado está um passo a frente", concluiu o faixa-preta.

Após fazer história nos tatames sendo o recordista de títulos mundiais de jiu-jitsu na faixa-preta (13x), Marcus Buchecha iniciou sua trajetória no MMA profissional no ONE, em setembro de 2021. Na organização asiática, o brasileiro venceu cinco dos seis confrontos disputados - todos eles pela via rápida, por finalização ou nocaute, no primeiro round. Seu único revés veio diante do senegalês Oumar Kane, conhecido pelo apelido de 'Reug Reug', em agosto de 2023, quando foi superado na decisão dos juízes

