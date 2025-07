Mano Menezes reconhece deficiência técnica no Grêmio

O Grêmio se despediu da Copa Sul-Americana nos playoffs das oitavas de final com o empate diante do Alianza Lima, após ser derrotado no Peru. O técnico Mano Menezes reconhece que faltou qualidade para o time gaúcho nesta q uarta-feira reverter o resultado negativo fora de casa.

"Melhoramos na segunda parte, começamos a ganhar todas as disputas, tivemos a segunda bola e volume, mas ainda nos faltou uma qualidade de jogo mais criativa do meio pra frente, no último terço", comentou o treinador.

Grêmio amarga má fase

A eliminação aumenta a pressão sobre uma equipe que também apresenta uma campanha ruim no Brasileirão. O Grêmio ocupa a modesta 14ª colocação na competição nacional e precisa reagir para evitar o fantasma da zona de rebaixamento.

"O caminho é longo e duro, temos que continuar trabalhando para as coisas tomarem outro rumo. Acho que é isso que o Grêmio pretende", receitou Mano Menezes.

Mano Menezes completou a 18ª partida no comando do Grêmio. Depois do título da Recopa Gaúcha, a equipe entrou em uma sequência de quatro partidas sem vitória e apresenta uma situação preocupante.

"Talvez eu tenha sido otimista e criado a ideia de que poderíamos, em um curto espaço de tempo, entregar uma melhora. A gente não tem conseguido", lamentou o comandante.