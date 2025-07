Luto! Lenda do telecatch, Hulk Hogan morre aos 71 anos

Nesta quinta-feira (24), o mundo se despede de uma das figuras mais importantes da história do telecatch. Ícone da modalidade, também conhecida como luta livre ou 'pro wrestling', Terry Gene Bollea morreu aos 71 anos de idade. Popularmente conhecido nos ringues pela alcunha de 'Hulk Hogan', o americano veio a óbito após sofrer uma parada cardíaca. A informação da morte, assim como sua causa, foi dada em primeira mão pelo site 'TMZ Sports'.

Ainda segundo o portal, Hogan recebeu a visita de socorristas após um chamado na parte da manhã, em Clearwater, cidade na Flórida (EUA). Depois de ser atendido pelos profissionais, o veterano foi encaminhado às pressas para um hospital próximo - onde foi, posteriormente, declarado morto.

Sucesso e a carreira como ator

Sobretudo nas décadas de 80 e 90, Hulk Hogan se tornou um verdadeiro ícone da WWE, maior liga de telecatch do mundo. No universo dos confrontos ensaiados, o americano conquistou incríveis 12 títulos mundiais e adentrou no Hall da Fama da organização. Seu carisma, teatralidade e visual caricato elevaram sua fama nos ringues e chamaram a atenção de outra indústria: a do entretenimento.

Com uma popularidade acima da média nos EUA, Hogan recebeu diversos convites para trabalhar como ator. Nas telonas, o esportista fez parte do elenco de filmes como 'Rocky III', em 1982, 'Desafio Total', de 1989, 'Comando Suburbano', de 1991 e 'O Senhor Babá', de 1993. No ramo do entretenimento, também estrelou a série 'Thunder - Missão no Mar'. Recentemente, flertou com a caminhada política, ao participar de Congressos do Partido Republicano e apoiar publicamente o presidente Donald Trump.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok