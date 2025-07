Luciano valoriza segunda vitória seguida do São Paulo no Brasileiro, mas prega "pés no chão"

O São Paulo venceu a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor superou o Juventude por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, no encerramento da 16ª rodada do torneio nacional. Após bela jogada de Ferreira, Luciano foi às redes para dar o triunfo ao time são-paulino.

O gol tricolor foi construído em uma bela trama aos 40 minutos do segundo tempo. Ferreirinha recebeu do lado esquerdo e deu uma caneta no marcador. O camisa 11 invadiu a grande área e cruzou para o meio. Marcos Antônio ficou com ela e tocou para trás, encontrando Luciano, que só empurrou para o fundo das redes.

"Pude aproveitar uma bela jogada. O Marcos Antônio também tinha que estar aqui para falar um pouco da jogada, porque me deixou sem goleiro [risos] Mas feliz pelos três pontos, foi difícil. Vínhamos de uma sequência difícil e ganhamos mais uma vez, que era o mais importante hoje", valorizou Luciano em entrevista ao Premiere.

O camisa 10, que chegou ao seu 12º gol nesta temporada, destacou o trabalho que tem sido feito desde a chegada do técnico Hernán Crespo, poucos dias após a pausa para o Mundial de Clubes. A vitória desta quinta-feira sobre o Juventude, por exemplo, foi a segunda seguida da equipe, que também venceu o rival Corinthians no fim de semana.

Com o resultado, o São Paulo somou a segunda vitória seguida, chegou aos 19 pontos e pulou para a 12ª colocação. O time de Hernán Crespo abriu cinco pontos de vantagem sobre o Santos, que abre a zona de rebaixamento. Luciano, porém, evitou qualquer euforia e pregou calma para a sequência da temporada, citando a dificuldade do Brasileirão.

"Acho que é [fruto] de um trabalho que fizemos durante 20 dias que tivemos na parada para o Mundial de Clubes. Temos que continuar com os pés no chão e seguir cada jogo. Campeonato é muito difícil ainda, ganhamos dois jogos seguidos. Agora, espero que com o apoio do nosso torcedor no Morumbis lotado, a gente possa sair vitorioso de novo", concluiu o atleta.

O São Paulo de Luciano, agora, retorna aos gramados já neste fim de semana. O Tricolor mede forças contra o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em compromisso válido pela 17ª rodada da Série A.