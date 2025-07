Leonardo Jardim avalia empate entre Cruzeiro e Corinthians: "Justo"

O Cruzeiro ficou no empate sem gols com o Corinthians, na noite desta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Leonardo Jardim analisou a partida e disse que o resultado foi justo.

"Em primeiro lugar, acho que foi um jogo equilibrado. Na primeira parte, teve situação do Christian e Kaio Jorge, que poderíamos ter nos adiantado no marcador. Na segunda parte temos essa situação do Villalba, que foi a melhor oportunidade, na minha opinião, do Corinthians. O resultado acaba por ser aceitável dentro do que as duas equipes fizeram. O Corinthians é uma grande equipe e jogou em sua casa. Queríamos ganhar. Os jogadores pretendiam ganhar, equipe técnica, clube e os torcedores. Mas, no futebol, temos que respeitar o adversário. Acaba que foi um empate justo, esse ponto fora de casa sem sofrer gols, para continuar nossa caminhada", disse Leonardo Jardim em entrevista coletiva.

? Fim de jogo e o Cruzeiro empata com o Corinthians na capital paulista. Voltamos a campo no próximo domingo, no Mineirão, para enfrentar o Ceará! ? #SCCPxCRU | 0-0 | #GrandeCampeão pic.twitter.com/58u0gaqlpj ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) July 24, 2025

Na Neo Química Arena, apesar da falta de gols, a partida foi bastante movimentada, com boas chances para as duas equipes. O Cruzeiro começou melhor e Kaio Jorge obrigou Hugo Souza a trabalhar logo aos sete minutos.

No segundo tempo, o Corinthians equilibrou as ações e teve sua melhor chance de marcar aos 44 minutos. Gustavo Henrique desviou de cabeça após cobrança de escanteio, mas zagueiro Lucas Villalba afastou a bola quase em cima da linha.

"Um gramado muito bom, mas que, sinceramente, deu uma velocidade ao jogo que meus jogadores não estão habituados. Nesse tipo de gramado, a velocidade do jogo é completamente diferente. Acho que a equipe não se adaptou bem, alguns passes e circulações não foram como habitualmente nós fazemos. Tivemos alguns erros, principalmente de passe, na fase de construção", avaliou Leonardo Jardim.

Situação do Cruzeiro na tabela

Apesar do empate, o Cruzeiro segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo, que ainda tem um jogo a menos. A equipe mineira está invicta há 15 jogos em todas as competições e não perde no Brasileirão desde a quinta rodada.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Ceará, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O Vozão ocupa a 12ª posição, com 18 pontos conquistados.