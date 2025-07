Juventus anuncia contratação do lateral direito João Mário, ex-Porto

A Juventus anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do lateral direito João Mário. O português de 25 anos, que pertencia ao Porto, chega ao clube italiano com vínculo de cinco anos, até o final da temporada 2029/2030.

A Juve adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador em transferência de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 78 milhões).

Ufficiale | João Mário è un nuovo giocatore della Juventus! ?? Bem-vindo! ???? ? JuventusFC (@juventusfc) July 24, 2025

Em comunicado, o Porto agradeceu a longa trajetória do jogador no futebol português. "O FC Porto agradece-lhe toda a dedicação demonstrada ao longo das últimas 16 temporadas e deseja-lhe as maiores felicidades para esta nova etapa na carreira".

Carreira no Porto

João Mário chegou aos Dragões aos oito anos e estreou profissionalmente pelo clube em 2020. Desde então, participou de 181 partidas, marcou 5 gols e contribuiu com 26 assistências. Durante sua passagem, foi duas vezes campeão português, conquistou quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga e três Supertaças, totalizando 10 títulos.

Na última temporada, disputou 42 jogos e deu sete passes para gol. O lateral fez sua última aparição no Mundial de Clubes, quando o Porto foi eliminado na fase de grupos pelo Al-Ahly, no empate por 4 a 4. Inclusive, foi titular em todos os jogos da competição.