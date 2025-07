Juventude x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Juventude e São Paulo entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Juventude tenta usar o fator casa para voltar a vencer. A equipe gaúcha sofreu uma goleada por 4 a 0 diante do Cruzeiro na rodada passada.

O São Paulo não perde há dois jogos. Sob comando de Hernán Crespo, o Tricolor venceu o clássico contra o Corinthians por 2 a 0 no último final de semana.

Juventude x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025