Justin Gaethje rejeita eliminatória e pressiona UFC por chance direta contra Topuria

Justin Gaethje não esconde a frustração com o UFC e o que considera um desrespeito à sua trajetória na divisão peso-leve (70 kg). O lutador, atualmente número 5 no ranking e com três vitórias nas últimas quatro lutas, deixou claro que não quer ser obrigado a passar por uma luta eliminatória contra Paddy Pimblett ou Arman Tsarukyan antes de disputar o cinturão contra Ilia Topuria - recém-coroado campeão da categoria.

Em sua última aparição no octógono, Gaethje superou Rafael Fiziev, consolidando sua boa fase na organização e reforçando o direito de ser considerado para uma disputa de título. O desempenho recente contribui para sua convicção de que merece avançar direto à luta principal.

"Se esse é o caminho que querem que eu siga, então acredito que não precisam mais de mim. Sei que pode parecer mesquinho ou algo assim, mas estou em terceiro no ranking. Tenho três vitórias nas últimas quatro lutas. O campeão queria me enfrentar. Aí ele desiste do cinturão, colocam outro cara, e dão a luta para alguém com duas vitórias e duas derrotas", afirmou Gaethje em entrevista à ESPN.

O cenário para o americano é claro: ele busca ser o próximo desafiante direto ao título, sem precisar passar por etapas intermediárias que considera injustas. Caso o UFC opte por outro caminho, sua insatisfação pode levá-lo a reconsiderar seu futuro na empresa.

"Se a matemática deles diz que devem me usar até eu perder, então vou precisar repensar o que estou fazendo aqui. Entrei nesse esporte acreditando em um sistema baseado em mérito. Sempre vivi dessa forma. Se quiserem dar a luta ao Arman - que teve a chance e não aproveitou - tudo bem. Eu aceitei outra luta para ajudar o UFC. Ele teve a oportunidade e saiu porque estava com dor nas costas. São situações diferentes. Se me colocarem na mesma posição que ele, para ter que provar meu valor novamente, vou ficar muito incomodado", enfatizou.

Tudo planejado

Com um cartel de 26 vitórias e cinco derrotas no MMA (9-5 dentro do UFC), Gaethje mantém o foco em seu objetivo principal e não esconde as expectativas para sua próxima oportunidade. 'The Highlight' já tem até, em sua mente, onde e quando espera enfrentar o campeão da divisão até 70 kg.

"Espero que seja contra Ilia Topuria, espero que aconteça em novembro e que seja no Madison Square Garden. É nisso que estou acreditando, mas nunca se sabe com o UFC. Só posso controlar o quanto estarei preparado para minha próxima luta", disse.

Por enquanto, não há confirmação oficial sobre quem será o próximo desafiante ao cinturão dos pesos-leves. Entretanto, segundo rumores e análises do cenário atual, os nomes mais fortes para disputar a vaga são Arman Tsarukyan, Max Holloway e o próprio Gaethje.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok