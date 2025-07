Jordan Barrero revela o motivo da preferência pelo Botafogo

Anunciado na última semana pelo Botafogo, Jordan Barrero foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira. Em suas primeiras palavras como jogador do Glorioso, o colombiano justificou a sua escolha pela equipe e destacou o projeto do clube.

"O Botafogo tem um belo plantel, é o atual campeão da Libertadores e tem um bom projeto. Por isso, escolhi vir para cá, é maravilhoso vestir esta camisa. Estou feliz de entrar na história do clube e quero ganhar muitos troféus", disse.

Contratado junto ao Júnior Barranquilla, o colombiano admitiu ter ficado "deslumbrado" com os torcedores e a estrutura do time.

"Estava deslumbrado quando vi esta grande torcida e este estádio lindo. É uma família. Quero aproveitar, dar o melhor de mim e seguir aprendendo com meus companheiros sobre este clube maravilhoso", declarou.

Sobre sua posição no campo, Barrero afirmou preferir jogar como um armador pelo centro, mas que está à disposição de Davide Ancelotti para jogar onde for preciso.

"Gosto de jogar como um meio-campista ofensivo, por trás do centroavante, mas também me sinto bem jogando pela esquerda. Onde o professor me colocar, irei dar meu melhor", concluiu.

Registrado no BID, Jordan Barrero está liberado para realizar sua estreia pelo Botafogo. A oportunidade pode surgir no próximo compromisso da equipe contra o Corinthians, neste sábado. O confronto é válido pelo Brasileirão e está marcado para as 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.