Ingressos de Vasco x CSA: veja as informações para o duelo de volta

O Vasco confirmou que inicia nesta quinta-feira a venda de ingressos para o confronto de volta contra o CSA, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será realizada no dia 5 de agosto, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Confira abaixo as informações

Vasco x CSA

Data: 05/08/2025



Horário: 21:30h



Data Abertura de venda: 24/07



Horário: 14h



Local: São Januário



Competição: Copa do Brasil 2025

Setor Arquibancada

Dinamite Eterno: Check-in gratuito



? Gigante ????? - R$ 30,00



? Gigante ???? - R$ 36,00



? Gigante ??? - R$ 42,00



? Gigante ?? - R$ 48,00



? Estatutário - R$ 60,00



? Norte a Sul - R$ 60,00



? Camisas Negras - R$ 84,00



Setor Vip

Dinamite Eterno - Check-in



? Gigante ????? - R$ 37,50



? Gigante ???? - R$ 45,00



? Gigante ??? - R$ 52,50



? Gigante ?? - R$ 60,00



? Estatutário - R$ 75,00



? Norte a Sul - R$ 75,00



? Camisas Negras - R$ 105,00



Setor Social

Dinamite Eterno: Check-in



? Gigante ????? - R$ 45,00



? Gigante ???? - R$ 54,00



? Gigante ??? - R$ 63,00



? Gigante ?? - R$ 72,00



? Estatutário - R$ 90,00



? Norte a Sul - R$ 90,00



? Camisas Negras - R$ 126,00

Inteira e meia valores:

Arquibancada - R$120,00 / Meia - R$60,00

Vip - R$150,00 / Meia - R$75,00

Social - R$180,00/Meia - R$90,00

Visitante - R$120,00/ Meia - R$60,00

Programação de Abertura e Encerramento de resgates e Vendas

Online (Sócios): 24/07 às 14h

Público Geral e Visitante: 28/07 às 10h

Resgate de Gratuidade: 28/07 10h às 17h

Encerramento de venda: 05/08 às 22:15

Onde Comprar:

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos



Sócio Estatutário: sociovasco.com.br



Público Geral / Visitante: vasco.eleventickets.com

Datas e Horários das Ondas de Compra

Estatutários e Dinamite Eterno: 24/07 às 14h



Gigante ?????: 24/07 às 16h



Gigante ????: 24/07 às 18h



Gigante ???: 25/07 às 10h



Norte a Sul e Gigante ??: 25/07 às 12h



Camisas Negras/Coração Infantil: 25/07 às 14h



Público Geral/Gratuidade/Visitante: 28/07 às 10h

Acesso ao Estádio

Forma de acesso: Reconhecimento facial nas catracas



Portões:



Arquibancada: 5, 9A, 9B, 9C e 8



Gratuidade: 9, 5 e 8



Vip: 3



Social: Principal e 19



Visitante: Portão 11



Abertura dos Portões: 18:30h

