Ignácio tem lesão no joelho confirmada e vira desfalque do Fluminense

Nesta quinta-feira, após a derrota para o Palmeiras pelo Brasileirão, o Fluminense informou que foi constatada uma lesão no ligamento colateral medial (grau dois) do joelho direito do zagueiro Ignácio.

Ignácio deixou o campo aos 15 minutos do segundo tempo, após relatar dores na região. Segundo o clube carioca, a previsão de tratamento é de seis semanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Nesta temporada com a camisa do Fluminense, Ignácio disputou 31 partidas, sendo quatro delas pelo Mundial. Destaque para sua atuação contra o Mamelodi Sundowns, na qual recebeu o prêmio de melhor em campo.

Sem o atleta, o time comandado por Renato Gaúcho enfrenta o São Paulo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), no Morumbis. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.