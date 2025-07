Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas no WTT Contender Buenos Aires

Hugo Calderano e Bruna Takahashi buscaram uma incrível virada em sua estreia na chave de duplas mistas do WTT Contender Buenos Aires nesta quinta-feira. A parceria brasileira, 14ª colocada do ranking mundial, saiu atrás no placar, salvou cinco match points e ainda reagiu no set decisivo para derrotar os indianos Manav Thakkar e Swastika Ghosh por 3 a 2 (4/11, 8/11, 11/8, 13/11 e 11/9).

Nas quartas de final, Hugo e Bruna terão pela frente um duelo familiar com os compatriotas Giulia Takahashi/Felipe Doti. A dupla eliminou os argentinos Martin Betancor e Valentina Parola nas oitavas por 3 a 0 (11/7, 11/6 e 11/7). A partida será disputada nesta sexta-feira, em horário ainda a ser divulgado.

Hugo e Bruna demonstraram sua capacidade de reação diante dos indianos, que abriram 2 sets a 0. Na quarta parcial, os brasileiros chegaram a estar com 6/10 no placar, mas salvaram cinco match points para empatar o jogo.

No último set, Hugo e Bruna novamente viram a dupla adversária abrir uma larga vantagem: 4/9. No entanto, a parceria brasileira encaixou uma sequência de sete pontos seguidos e fechou a parcial em 11/9.

Cabeça de chave número dois em Buenos Aires, Hugo e Bruna vêm do seu principal resultado até aqui: o vice-campeonato do WTT Star Contender Ljubljana, seu primeiro pódio no circuito internacional.

Rodada dupla

Terceiro colocado do ranking mundial masculino, Hugo volta à mesa ainda nesta quinta para a primeira rodada da chave individual. O carioca de 29 anos enfrentará às 18h45 (de Brasília) o argentino Leandro Fuentes (701º do ranking), que recebeu um convite da organização para participar do torneio.

Bruna, 18ª colocada no ranking feminino, também fará sua estreia individual nesta quinta: às 19h55, terá pela frente a indiana Ayhika Mukherjee (94ª).

ONDE ASSISTIR: CazéTV e SporTV transmitem ambas as partidas.