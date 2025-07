Guto Miguel para na segunda rodada do Brasil Tennis Classic

Luis Guto Miguel, de 16 anos, foi derrotado pelo mexicano Alex Hernandez, 341 da ATP e cabeça 1 nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Brasil Tennis Classic no Esporte Clube Pinheiros. Guto venceu o primeiro set por 6/3 e dominou o segundo até ter 5×4. Depois disso, o mexicano reagiu e não deu mais chances para o brasileiro, que perdeu os dois sets seguintes por 7/5 6/1.

"Antes de tudo, queria felicitar a Miguel, um jovem que joga muito tênis e tem muito futuro. Foi um jogo duríssimo e tive que dar tudo para sair com a vitória, por isso estou muito contente com o resultado", disse Hernandez.

Alex Hernandez enfrentará nas quartas outro brasileiro, Gustavo Ribeiro de Almeida, primeiro brasileiro a garantir vaga nas quartas de final. Ele derrotou Natan Rodrigues-BRA por 6/1 e 6/2. Aos 19 anos, 822º da ATP, campeão da Junior Davis Cup ao lado de João Fonseca e Pedro Rodrigues em 2022, Gustavo está de malas prontas para a universidade nos Estados Unidos a partir de agosto. Antes, quer somar o que puder de pontos por aqui mesmo.

"Muito importante pra mim estar nas quartas aqui em São Paulo. Foi onde consegui meu primeiro ponto profissional e me sinto muito bem. Vamos pra cima nessas quartas. Estou em um momento de transição do juvenil para o profissional e para a universidade em agosto. Vou defender a Georgia e estou bastante ansioso com essa nova experiência, mas quero ir o mais longe possível aqui", falou Gustavo.

Geração brasileira em alta

Outros tenistas da nova geração também garantiram vaga nas quartas do ITF M25 do Pinheiros. Em busca da premiação total de US$30 mil e pontos no ranking da ATP, João Schiessl eliminou Jefferson Wendler-BRA em sets diretos, parciais de 6/3 6/3 e joga contra João Loureiro, que passou pelo campineiro Enzo Lima com 6/1 6/4. Desta forma, o Brasil já tem garantido pelo menos um representante da semifinal.

Também com apenas 20 anos, Lukas Andrade surpreendeu o cabeça 4 José Pereira e, de virada, 6/7(4) 6/4 6/4, avançou na competição. Há três anos sem jogar no saibro, pois está no tênis universitário nos Estados Unidos, Andrade comemorou bastante as quartas de final.

"Estou feliz com minha performance, o Zé conheço há bastante tempo, um ótimo jogador, começou duro e ganhou o primeiro set, mas me mantive no jogo, ganhei o segundo e o terceiro foi pura raça", disse. Em busca de vaga na semifinal, ele encara outro tenista universitário, o mexicano Luis Valdes, responsável pela eliminação de Nicolas Oliveira por 6/4 7/6(3).

Ainda nesta quinta, Igor Gimenez disputa a vaga contra Victor Braga e Pavlos Tsitsipas-GRE contra Victor Pagotto-BRA.